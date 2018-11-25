وصول زورق «أوباري» الجديد إلى ليبيا

المتوسط:

أفادت القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، بوصول زورق دورية جديد تحت اسم زورق «أوباري» أمس، للانضمام إلى قوات حرس السواحل الليبي قادمًا من ميناء مسينا الإيطالية.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية، إلى أن هذا الزورق من طراز (ccrrubia)، ويبلغ طوله 27 مترًا، عرضه سبعة متر، فيما يبلغ غاطس الزورق مترين.

ولفت المكتب، إلى أن الزورق قد وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية ظهر أمس السبت، وجرى حفل استقبال بحري من قبل بعض قيادات وأفراد حراس السواحل الليبي، وبترحيب من القطع البحرية الراسية في القاعدة البحرية من خلال إطلاق الصافرات.

وأكد مكتب الإعلام، أن طاقمًا فنيًا من أفراد حرس السواحل الليبي قد توجه في وقت سابق إلى إيطاليا لإجراء تدريبات تشغيلية وفنية على زورق (أوباري) استمرت لمدة شهر، وبعد انتهاء فترة التدريب جرى تسليم الزورق مباشرة إلى طرابلس.

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