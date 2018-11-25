رويترز | ديبي أبلغ الإسرائيليين بأنه قطع علاقته السابقة معهم بضغط من ليبيا

ليبيا – وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الاحد إلى إسرائيل في أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي إلى إسرائيل منذ ما يقرب من 50 عامًا.

واستقبل ديبي بحسب وكالة رويترز عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلي قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي وصف زيارة ديبي إلى بلاده بالتاريخية.

وكالة رويترز للأنباء كشفت على ان وزير خارجية اسرائيل السابق دوري غولد قد قال في تصريح لراديو اسرائيل اليوم بأن الرئيس التشادي قد ابلغه بأنهم قطعوا علاقاتهم قبل 44 عاماً مع إسرائيل تحت ضغوط ليبيا وهو عامل أُزيل بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

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