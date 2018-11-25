“أمن توكرة” تنعى شهداء الهجوم الإرهابي على تازربو

توكرة-العنوان

نعت مديرية أمن توكرة، اليوم الأحد، شهداء الواجب من رجال وزارة الداخلية الذين قضوا الجمعة في الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف مركز شرطة تازربو.

وأكد مدير مكتب الإعلام الأمني خليل البرغثي “أن العمليات الإرهابية ما تزيد رجال الداخلية والجيش الليبي إلا تصميمًا على اجتثاث براثن الإرهاب بكل صوره وأشكاله من كافة ربوع الوطن”.

وأضاف ” البرغثي “أن المديرية تقدمت في بيان لها بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء، متمنين للجرحى الشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين في أقرب وقت”.

وكان قد لقي 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي، نفذته عناصر تابعة لتنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، الجمعة الماضية.

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