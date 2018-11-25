إعادة 15 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية خلال 2018

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن إعادة أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الحالي، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أنه منذ بداية عام 2018، تمكن أكثر من 15 ألف مهاجر من العودة إلى ديارهم قادمين من ليبيا.

وأكد مكتب المنظمة، أن هؤلاء المهاجرين جرى إعادتهم إلى ديارهم لقرابة 32 دولة من قارتي آسيا وأفريقيا، بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وكان آخر عمليات ترحيل مهاجرين من ليبيا، إعادة 174 مهاجراً إلى ديارهم في نيجيريا الجمعة الماضية، عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وتعد ليبيا من أكبر الدول على مستوى العالم لعبور المهاجرين إلى أوروبا عبر سواحلها، وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بآلاف المهاجرين، الذين قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو أوقفتهم داخل البلاد، وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج العودة الطوعية.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قد ساعدت قرابة 20 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية العام الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر