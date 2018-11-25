مكونات التبو: سيف النصر مجرم حرب وترشيحه للرئاسي سيترتب عليها نتائج وخيمة

ليبيا – أكد مجلس الشيوخ وأعيان وقبائل التبو والكتائب المسلحة ومنظمات المجتمع المدني في بيان لهم على عدم وجود أي بوادر من المجلس الرئاسي لتعاون وتضافر الجهود لإخراج الجنوب من الازمات التي تعصف به على كافة الأصعدة.

مكونات التبو أوضحوا في بيانهم الموجه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والذي تلقت المرصد نسخة منه أن الوضع في الجنوب لا يسمح بالدخول في مهاترات وتسويفات ومحاولات الضحك على أهله وإستغفالهم ، معربين عن قلقهم الشديد لما أتخذه المجلس الرئاسي من قرارات بشأن التعديلات الوزارية وكل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وذلك إلحاقاً لبيانهم السابق بتاريخ الثامن من أكتوبر الماضي.

وأعلن البيان أن الجنوب “منطقة منكوبة” أمنيا وإقتصاديا وصحياً ،مشيراً إلى أن المنطقة لن تقبل بالوعود الزائفة والأكاذيب ، وطالب البيان من المجلس الرئاسي العمل بجدية للقيام بإصلاحات لأجل إستقرار الجنوب وإخماد حالة الإحتقان لدى المجموعات الفاعلة التي تحمي مقدرات الشعب الليبي.

وأعربت المكونات عن رفضها التام والقاطع لتفويض “عبد المجيد سيف النصر ” والذي وصفته بـ “مجرم الحرب” ليكون عضو في المجلس الرئاسي وممثلاً للجنوب فيه كونه يسعى لفصل الجنوب عن جسد الوطن ويحرض على ذلك حسب قولهم ، لافتةً إلى أن نصر يعتبر المتهم الرئيسي في أحداث سبها في أعوام “2012،2014،2018” والتي راح ضحاياها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.

ونوّه البيان إلى أن سيف النصر مجرم إستخدم سلطة الدولة عندما كان عضواً بالمجلس الإنتقالي لقتل وتهجير المئات من الليبيين في مدينة سبها ، مؤكداً بأن تفويض المجرمين تكون نتائجه وخيمة لا يتحملها الوطن في هذه المرحلة الحساسة.

مكونات التبو لفتت في بيانها إلى أن المذكور أعلاه لديه قضية مرفوعة ضده في المحاكم الليبية لإستغلاله سلطة الدولة لقتل وتهجير أبناء قبائل التبو في مدينة سبها ، محملين المجلس الرئاسي تبعات أي تفويض لأشخاص أو شخصيات غير توافقية أو متهمين في قتل الليبيين في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.

وأحتفظت المكونات بحق الرد بكل الطرق والوسائل المتاحة في حالة عدم الأخذ بعين الإعتبار لكلمة الحق ضد المجرمين.

وحمّل البيان البعثة الأممية المسؤولية الكاملة عن أمن واستقرار الجنوب من منطلق الإصلاحات الأخيرة التي همشت الجنوب حقوقها العادلة أولها إشرك أبناء الجنوب في جهود الحل ومسارات النستوية الوطنية ودور رئيسي في تنظيم الإستحقاقات التي تقف ليبيا على عتبتها.

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