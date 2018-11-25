شركة الكهرباء تواصل حملتها في إجراء صيانة للكشافات وأعمدة الإنارة في طرابلس

ليبيا – واصلت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت حملتها اليومية السبت إجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات وأعمدة الإنارة غير المضاءة على الشارع العام بطريق الشط وميدان الشهداء تحت إشراف إدارة توزيع طرابلس.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الحملة التي انطلقت خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري شملت إستبدال المصابيح وصيانة الكوابل المتهالكة حيث بلغت عدد المصابيح التي تم استبدالها نحو 350 مصباحاَ.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة تستهدف المداخل الرئيسة بمدينة طرابلس”طريق الشط ،ميدان الشهداء،الشوارع المطلة عليه و11 يونيو ،الطريق السريع بالكامل” بالإضافة إلى المدخل الشرقي تاجوراء نحو غوط الرمان.