اللواء 73 مشاة يوجّه لتجهيز كتيبة دبابات

أقامت الكتيبة 298 دبابات التابعة للواء 73 مشاة، دورات تنشيطية للسرايا التابعة لها، بناء على أوامر آمر اللواء العميد علي القطعاني.

وتقرر أن تكون هذه الدوريات التنشيطية أسبوعية، وأن تصبح جميع السرايا في جاهزية كاملة للتحرك بحال صدور التعليمات .

الجدير بالذكر ان اللواء 73 ضم اكثر من ثمانية كتائب في صفوفه بناء على تعليمات من القيادة العامة.

وأعلن اللواء 73 مُشاة، السبت، حالة “النفير العام والجاهزية التامة” بالمنطقة المحيطة بمدينة تازربو بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية أمن المدينة أمس الجمعة.

وأشار اللواء إلى توجه أرتال مُسلحة نحو مدينة تازربو بناء على توجيهات صادرة عن القائد العام، المُشير خليفة حفتر.

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