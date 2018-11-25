” جورساليم بوست ” تكشف أسباب زيارة ديبي إلى ” إسرائيل ” بعد 46 عاماً من القطيعة

ليبيا – وصل الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم الاحد إلى إسرائيل في أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي إلى إسرائيل منذ ما يقرب من 50 عامًا.

واستقبل ديبي بحسب وكالة رويترز عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلي قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي وصف زيارة ديبي إلى بلاده بالتاريخية.

وكالة رويترز للأنباء كشفت على ان وزير خارجية اسرائيل السابق دوري غولد قد قال في تصريح لراديو اسرائيل اليوم بأن الرئيس التشادي قد ابلغه بأنهم قطعوا علاقاتهم قبل 44 عاماً مع إسرائيل تحت ضغوط ليبيا وهو عامل أُزيل بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

جورساليم بوست : بعد 46 عاماً ، تشاد إختارت إسرائيل على ليبيا

وفى تقرير ترجمته المرصد ، إحتفت صحيفة ” جورساليم بوست ” من جهتها وهي إحدى كبريات الصحف الاسرائيلية المقربة من إدارة ناتنياهو بالزيارة قائلة بأن الجميع بات يرغب اليوم فى علاقات مع إسرائيل التي أصبحت رائدة في مجال الزراعة وطورت خبرة في كيفية محاربة ” الإرهابيين ” وكيفية جمع المعلومات عنهم بسبب الحاجة إلى الحفاظ على أمن ” الشعب اليهودي” .

وأضافت : ” منذ أوائل التسعينيات بفضل الاحتياجات العسكرية ، والهجرة اليهودية الجماعية من الاتحاد السوفييتي السابق ، والقرارات الحكومية الجيدة فيما يتعلق بكيفية تشجيع البحث والتطوير أصبحت الأمة الإسرائيلية رائدة في الابتكار علاوة على ذلك اكتشفنا حقول غاز طبيعية كبيرة في نفس العام الذي جاء فيه نتنياهو إلى السلطة في عام 2009 ” .

وقالت : ” نتنياهو لم يخلق أيًا مما سبق ، ولكنه إستغل كل ذلك ببراعة في علاقاته مع الدول الأخرى – بما في ذلك الدول الأفريقية. إن أحد المجالات التي يستحق فيها الفضل في امتلاكه البصيرة لتحويل إسرائيل إلى قوة عظمى هو الأمن السيبراني ( الأمن الألكتروني ) ” .

وأشارت إلى ” أن ما يعنيه هذا كله هو أن البلاد – التي كان لديها بضعة يهود من يافا وبندقية رشاش باتت لديها اليوم أكثر من ذلك بكثير. في الواقع ، لديها ما يحتاجه العالم: خبرة في كيفية تحسين المياه والموارد الزراعية وتأمين الحدود والموانئ وخطوط الإنترنت ، والذكاء الذي لا يعلى عليه ” .

وتابعت الصحيفة محتفية بالزيارة : ” واحدة من نقاط نتنياهو المفضلة في الخطب والإحاطات هي كيف أن القوة العسكرية لإسرائيل ، مقترنة بقوتها الاقتصادية والتكنولوجية بما ولّد لديها القوة الدبلوماسية أي أن المعادلة بسيطة: إذا كان لديك شيء تحتاجه البلدان الأخرى ، فإن هذه الدول تريد التعامل معك ، حتى لو لم تتفق معك ” .

تضيف جورساليم بوست : ” تواجه تشاد ، وهي بلد في الصحراء إلى جنوب ليبيا ، مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تساعدها إسرائيل في التعامل معها ، بدءاً من ندرة المياه وإيجاد نفسها على الخطوط الأمامية في قتال المتطرفين الإسلاميين ، سواء كانوا من الدولة الإسلامية ، أو تنظيم القاعدة أو بوكو حرام ” .

وتؤكد : ” لهذه الأسباب وصل ديبي إلى القدس اليوم الأحد ، بعد 46 سنة من قيام الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي بالضغط على تشاد لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. كانت هذه القطيعة حتى قبل أن تقطع مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية علاقاتها مع إسرائيل تحت ضغط النفط العربي بعد حرب 1973″ .

وختمت الصحيفة تقريريها بالقول : ” جاء قرار تشاد في عام 1972 بقطع العلاقات مع إسرائيل لأنها كانت تريد ان تكسب المزيد من العلاقات الطيبة مع جارتها ليبيا أكثر من إسرائيل وتوضح زيارة ديبي اليوم أي مدى كان يتم حساب هذه العملية بشكل جذري خلال النصف الأخير من القرن الماضي ” .

الترجمة : المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية