التكتل المدني الديمقراطي يبحث تطورات المشهد السياسي الليبي

عقدت الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي اجتماعها العادي السادس لعام 2018 م برئاسة رئيسها د.محمد سعد، وحضور مدراء الإدارات المختصة ونوابهم، وذلك لمناقشة آخر مستجدات وتطورات المشهد السياسي الليبي.

وبحسب صفحة التكتل المدني الديمقراطي الرسمية على فيس بوك، فقد ناقش الاجتماع الذي عُقد أمس السبت مشروع المؤتمر الجامع المزمع عقده العام المقبل.

كما وبحث الاجتماع آخر ما توصلت إليه الإدارات واللجان المختصة بشأن الإعلان عن انتخابات الفروع وخاصةً في مدينتي بنغازي وسبها، والترتيبات التي اتخذتها إدارة الفروع، وإدارة الانتخابات.

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