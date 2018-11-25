الغصري: على ضباط الجيش أن يتنادوا لحماية الجنوب وتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال الناطق باسم عملية البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري إن تنظيم”داعش” لم يعلن لغاية هذه اللحظة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة تازربو وإستهدف مركز الشرطة يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أنه قد تكون الجهة المسؤولة عن الهجوم قوات متمردة في الجنوب في ظل إختطاف المنطقة من كل التنظيمات الإرهابية كداعش والعدل والمساوة والقوات التشادية.

الغصري توقع خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن تكون دوافع هذا الهجوم للإستيلاء على بعض المواقع داخل تازربو، منوّهاً إلى أن هناك خطة إستخباراتية في الجنوب أو بمنطقة الجفرة الهدف منها جعل هذه المنطقة رخوة وسهل الانقضاض عليها من أي قوة خارجية.

وثمّن إتحاد أهالي تازربو على كلمة واحدة لطرد هذه المجموعة إن كانت داعش أو من قوات متمردة من دول إفريقية، مؤكداً على ضرورة أن تقوم كل منطقة بتأمين نفسها في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية.

وجدد اللواء الغصري مطالبهم بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والجيش تحت قيادة مدنية وأن يتنادى ضباط الجيش لحماية الجنوب ولتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما تابع قائلاً:”نحن لا نبخل عن التوجه وتقديم الدعم لأهلنا في الجنوب لكن هذا الأمر يحتاج لتنسيق من المجلس الرئاسي وتوفير المعدات والاسلحة لمجابهة هذه التنظيمات الإرهابية”.

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