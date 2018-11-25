غدامس تُحافظ على تاريخها

انطلقت في مدينة غدامس القديمة أعمال صيانة وترميم المباني والمساكن القديمة التي انهارت جراء هطول الأمطار العام الماضي.

ورصد جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس الذي تموله حكومة الوفاق على مبلغ 800 ألف دينار، لترميم وصيانة المباني والمساكن المُهدّمة.

وكلّف الجهاز 5 شركات محلية لإجراء الصيانة العاجلة والطارئة لـ16 موقعا بالمدينة القديمة، وعلى مدة أقصاها 6 أشهر من توقيع العقد.

وبدأت الأعمال على قدم بكوادر ليبية من المنطقة، حيث ستتم الصيانة حسب المواصفات والشروط الموضوعة في العقد، بما لا يؤثر على الخصوصية التاريخية لمدينة غدامس القديمة.

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