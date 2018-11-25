الشيباني: البرلمان سيشكل لجنة لمتابعة قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الشيباني أمس السبت إن البرلمان كلف اللجنة المالية والتشريعية والخارجية بمتابعة قضية الأموال المجمدة في بلجيكا.

الشيباني أكد في تصريح لموقع “العربية .نت” على متابعة قضية الأموال المجمدة من قبل البرلمان قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بثروة الشعب الليبي.

ومن جهة أخرى،أشار عضو مجلس النواب علي السعيدي في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن النواب سيناقشون هذا الموضوع في جلسة البرلمان القادمة، موضحاً أنه سيطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير هذه الأموال.

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