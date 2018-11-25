بالصور | العميد محمد فتح الله يستلم مهامه مديراً لإدارة الامن المركزي التابعة للوفاق

ليبيا – أقيم اليوم الأحد مراسم تسليم وإستلام الإدارة العامة للأمن المركزي بين العميد محمد فتح الله والرئيس السابق للإدارة العميد جمال الباشا.

العميد فتح الله أجرى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق رفقة ضباط وضباط صف التابعين للإدارة العامة للأمن المركزي جولة داخل لإدارة عقب الإنتهاء من مراسم الإستلام للوقوف على العمل.

وحث العميد فتح الله أعضاء الإدارة على الضبط والربط لأداء مهامهم المناطة بهم على أكمل وجه وذلك لما للإدارة من دور هام في فرض الأمن والعمل الميداني.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية