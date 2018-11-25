شركة الكهرباء تدعو أصحاب المحال التجارية للتعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء على أنها تقوم بدور كبير ومجهودات من أجل تخفيف الاحمال على الشبكة الكهربائية، منوهةً لقيام بعض المواطنين بهدر الطاقة الكهربائية بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق وبشكل متزايد مما يؤدي لزيادة الاستهلاك.

العامة للكهرباء دعت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها الجميع وخاصة أصحاب المحال التجارية للتعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال اطفاء المصابيح والكاشفات عند المغادرة أو اغلاق المحل سواء كان بالليل أو النهار من أجل ضمان وصول الكهرباء للجميع.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأشارت إلى أن الترشيد في استهلاك الكهرباء سلوك حضاري مطلوب من كل فرد في المجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية