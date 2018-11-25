عدل الوفاق تدين هجوم تازربو الارهابي وتدعو الليبيين للوحدة في مواجهة الارهاب

ليبيا – دانت وزارة عدل الوفاق في بياناً لها اليوم الأحد التفجير الإرهابي الغادر على مركز شرطة تازربو والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وخطف 11شخصاً من موظفي وعناصر الشرطة العاملين بالمركز.

الوزارة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه إن العمل الجبان الذي طال مركز الشرطة بما يمثله من رمزية للعدالة وسيادة القانون هو في الحقيقة موّجه إلى أمن وسلامة ليبيا وكافة مؤسساتها،

وإستنكرت الوزارة الهجوم الإرهابي، مؤكدة أنه لا مستقبل للإرهاب في ليبيا وأنها عازمة في الوقت نفسه على التصدي له وملاحقة جيوبه حيثما كانت.

الوزارة أهابت بكافة المؤسسات الوطنية إلى التآزر في سبيل اجتثات هذا الورم الإرهابي ودحض كل قوى الشر التي تسعى إلى تقويض أمن وسلامة ليبيا.

وطالبت الوزارة من الجهات الأمنية ضرورة الاستعجال بجمع الاستدلالات والقبض على المشتبه بهم لاحالتهم للقضاء لمحاكمتهم عما اقترفوه من شنيع جرم مستوجب العقاب الرادع.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء إلى أسر الضحايا ، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية