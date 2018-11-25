“نثرات قزحية”.. أول معرض للفنان التشكيلي علي عبد السلام

افتتح الفنان التشكيلي علي الطاهر عبد السلام معرضه الأول بعنوان “نثرات قزحية” في قاعة المعلمين بمدينة صبراتة.

وجاء المعرض برعاية جمعية صبراتة للفنون التشكيلية والخط العربي، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والمهتمين بهذا النوع من الفن، حيث قدموا آراءهم بالمعرض وأبدوا إعجابهم بما احتواه من لوحات .

وعُرض في المعرض عدد من لوحات الفن التشكيلي والخط العربي والزخرفة، منها المائية والرسم الواقعي والتجريدي والزخرفات، وعلى هامش المعرض أقيمت جلسة فنية أدبية بمشاركات متنوعة من الحضور.

وبما أن صبراتة معروفة باهتمامها بالفن، كانت رسالة معرض الفنان التشكيلي علي قوية وأحدثت صدى وأثرا لدى كل الزائرين.

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