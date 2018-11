المتوسط:

كلف مجلس النواب الليبي، اللجنة المالية والتشريعية والخارجية بضرورة متابعة قضية الأموال الليبية المجمدة في دولة بلجيكا، وذلك وفقًا لما قاله عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني.

وأكد الشيباني، على متابعة قضية الأموال المجمدة من قبل البرلمان قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة حيال كل من تسول له نفسه المساس بثروة الشعب الليبي.

