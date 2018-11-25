بدء تشغيل مصنع الميثانول التابع لشركة سرت

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله والوفد المرافق له، شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة يوم أمس، حيث حضروا إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد مصفاة البريقة ومصانع الميثانول ومصنع تسييل الغاز ووحدة المطافئ بالشركة.

كما وعُقد اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، حيث استعرضت إدارة الشركة خططها من أجل تحسين أوضاع العاملين على جميع الأصعدة، وبرامج زيادة الإنتاج وسبل إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعه الدوري العادي بمرسى البريقة لاستعراض عمليات المؤسسة وتم اتخاذ جملة من القرارات.

وبحسب موقع المؤسسة الوطنية للنفط الإلكتروني فإن اختيار هذا الموقع للاجتماع يأتي في إطار التواصل بين مجلس الإدارة والعاملين والسكان المحليين في مختلف مواقع العمليات النفطية واستغلال الفرصة للاطلاع عن كثب على مجريات الأمور.

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