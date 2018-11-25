الثني يعفي كويري من مهامه كوكيل بوزارة الصحة

قرر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، إعفاء وكيل وزارة الصحة في بنغازي د. نادر كويري من مهامه.

وطالب الثني في قراره، العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء جميع الأحكام التي تخالفه، وطلب من جميع الجهات المعنية تنفيذه ونشره بالجريدة الرسمية.

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