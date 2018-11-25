آكي : ميلانيزي إستعرض الوضع فى ليبيا مع رئيس الكينيست الإسرائيلي

ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إينزو موافيرو ميلانيزي رئيس ” الكنيست الإسرائيلي يولي يوئيل إديلشتاين ” خلال زيارة هذا الأخير إلى روما لحضور مؤتمر “حوار روما المتوسطي” وقد تباحثا فى عدة قضايا متوسطية بما فيها الوضع فى ليبيا على ضوء مؤتمر باليرمو الأخير.

وقالت مذكرت صدرت عن مقر وزارة الخارجية الايطالية نقلتها وكالك آكي الإيطالية للأنباء إنه “جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الممتازة بين إيطاليا وإسرائيل، مع الإشارة بشكل خاص إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى التعاون العلمي والثقافي”.

ووفقا للبيان، فإنه “ وفي إطار التبادل الواسع لوجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك أكد الوزير ميلانيزي التزام إيطاليا بالأمن والاستقرار في منطقة المتوسط مستعرضاً على وجه الخصوص نتائج مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا”.

وذكر بيان آخر صدر في وقت لاحق أن “الوزير موافيرو عقد اليوم اجتماعاً مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على هامش المنتدى المتوسطي”، وأن “الوزيرين تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، الثنائية والإقليمية”. وفقاً لذات الوكالة .

المصدر : آكي

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