حرس السواحل ينقذ 27 مهاجرا غير قانوني قرب الخمس

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل الأحد، من إنقاذ 27 مهاجرا غير قانوني، بينهم 24 رجلاً، و3 نساء على بعد 68 ميلا شمال شرق مدينة الخمس.

وأكد حرس السواحل، على صفحته الرسمية، أن المهاجرين غير القانونين هم من نيجيريا، والسودان، وإريتريا، ومصر، والسنغال والصومال، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى نقطة إنزال الخمس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وسلموا إلى جهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية” مركز سوق الخميس.

يذكر أن حرس السواحل أعلن مطلع نوفمبر الحالي إنقاذ عدد 116 مهاجرا غير قانوني قرب ساحل مدينة الزاوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية