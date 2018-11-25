ليبيا: الجنوب خارج التغطية؟

في ليبيا عادة ما نتحدث عن الغرب أو عن الشرق، ولكن ماذا يجري في الجنوب الليبي الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا ثلاث مرات وله حدود مع الجزائر والنيجر وتشاد ومصر؟ المزيد مع عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي.

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