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ليبيا: الجنوب خارج التغطية؟

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في ليبيا عادة ما نتحدث عن الغرب أو عن الشرق، ولكن ماذا يجري في الجنوب الليبي الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا ثلاث مرات وله حدود مع الجزائر والنيجر وتشاد ومصر؟ المزيد مع عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس التباوي.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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