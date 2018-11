المتوسط:

زار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله والوفد المرافق له، شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، حيث حضروا إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول.

واستهل الوفد الزيارة بتفقد مصفاة البريقة ومصانع الميثانول ومصنع تسييل الغاز ووحدة المطافئ بالشركة.

وعقد اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، حيث استعرضت إدارة الشركة خططها من أجل تحسين أوضاع العاملين على جميع الأصعدة، وبرامج زيادة الإنتاج وسبل إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعه الدوري العادي بمرسى البريقة لاستعراض عمليات المؤسسة وتم اتخاذ جملة من القرارات.

The post رئيس «الوطنية للنفط» يزور شركة سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية