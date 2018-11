اتفاقية بين ليبيا والأردن لاسترداد المملكة 250 مليون دولار

المتوسط:

كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري عن فحوى اتفاق أبرمته الحكومة الأردنية مع نظيرتها الليبية سوف تدفع ليبيا بموجبه 125 مليون دولار إلى المملكة الشهر القادم من أصل 250 مليونا مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

وأكد الحوري، أن الدفعة المقبلة ستشكل 50 % من قيمة إجمالي المستحقات المالية للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية والبالغة 250 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق، سيتم تسديد كامل المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات، الأولى وهي الدفعة المقبلة 50 % في ديسمبر المقبل والدفعة الثانية 25 % في شهر فبراير من العام المقبل وقيمتها 62.5 مليون دولار والدفعة الثالثة والأخيرة في أبريل من العام المقبل 25 % والبالغة 62.5 مليون دولار.

