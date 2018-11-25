صور | الجمارك تضبط 1.3 مليون يورو مهربة عبر معيتيقة إلى تركيا

ليبيا – أكدت الادارة العامة للجمارك ، الأحد ، على أن جميع الاعضاء والموظفين المكلفين بالعمل فى جميع مواقعها لا مفاتيح لهم إلا القانون فى كل إدارات ومديريات ومركز ونقاط وأقسامها الجمركية المنتشرة في أنحاء ليبيا .

ووفقاً لما نشرته صحيفة الجمارك الليبية ” فقد تنافس وتعاون الأعضاء ولَم تثنيهم قلة الإمكانيات والظروف التي تمر بها عموم مؤسسات الدولة وفى ظل عدم إستقرارها مشيرة إلى أن الجميع تجمعهم الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الليبية الأمر الذي أدى لنجاح مهاهم فى عدة قضايا بما فيها تهريب الأموال ” .

وفى تعاون وثيق مابين جمع معلومات وترصد وضبط وتحقيق ، تمكن اعضاء الجمارك التابعين لمركز جمرك مطار معيتيقة وأعضاء الجمارك التابعين لقسم مكافحة التهريب والمخدرات طرابلس يوم الثلاثاء الماضي من ضبط حقيبة صحبة مسافر تحتوي على مبلغ مالي وقدرة مليون وثلاثة مائة ألف وخمسمائة يورو كانت متجهة إلي أسطنبول التركية .

وأكدت الصحيفة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المبلغ وحامليه مُذكّرة بأن مدير الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بالمصلحة كان قد عمم كتاباً بشأن ضوابط حمل العملة صحبة مسافر داعياً الجميع إلى التقيد به .

المرصد – متابعات

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