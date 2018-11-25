قصة مؤلمة لمواطن اختطف في الأصابعة

تمكن المواطن محمد علي الفوس، من الفرار من عصابه اختطفته يوم الجمعة الماضي بمنطقة الأصابعة، لتبقى الآثار على جسده شاهدة على بشاعة تعذيبه.

وفي تفاصيل القصة، روى المواطن الفوس لـ”218NEWS” أن العصابة كانت تراقبه منذ فترة، وعندما ذهب رفقة ابنه إلى سوق السيارات لبيع سيارته، تفاوض مع الخاطفين دون أن يعرفهم، وذهب معهم لتجريب السيارة حيث استوقفوه في الطريق وقاموا بخطفه وضربه واقتادوه إلى جهة غير معلومة، فيما بقي الابن ينتظر.

وعرض الفوس لكاميرا “218 نيوز”، ما تعرض له من تعذيب وإطفاء السجائر في جسده ورأسه، وقال إن أحد الخاطفين رأف بحاله وقرر نقله لطريق رئيسي وأطلق سراحه، وهناك توجه لأحد المنازل القريبة قبل أن يتم نقله إلى بيته في باطن الجبل

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