عبدالجليل يزور تاورغاء لدعم التعليم

دعما لجهود أهالي تاورغاء لإعادة الاستقرار وعودة الخدمات المختلفة في المدينة، أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل عن زيارة للمدينة رفقة عدد من مسؤولي الوزارة، الاثنين.

وقالت صفحة الوزارة في “فيسبوك”، الأحد، إن الزيارة تأتي لمتابعة سير العملية التعليمية ودراسة الاحتياجات والصعوبات التي تعرقل عمل المؤسسات التعليمية في مدينة تاورغاء.

ويأتي ذلك بوقت تحاول فيه المدينة النهوض من جديد في حين أن بعض بنود اتفاق المصالحة المتعلقة بإعادة الإعمار لم تُطبّق ما يؤخر عودة الخدمات الاساسية وما تبقى من النازحين.

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