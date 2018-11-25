التوقعات الجوية ليوم غدا الاثنين 26 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاثنين ان تشهد الاجواء استمرار تأثرها بالتقلبات الجوية على عدد من المناطق .

وفيما يلي التوقعات الجوية على مختلف مناطق ليبيا ليوم غدا الاثنين:

وفقا للتقرير تشهد مناطق الساحل العربي من راس جدير إلى مصراتة ترهونة بن وليد سهل الجفارة الجبل الغربي غدامس سماء صافية إلى ظهور بعض السحب الرياج غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تبدا في الانخفاض تدريجيا بحيث تتراوح مابين 22 إلى 24 درجة ولاتتجاوز 19 درجة على مرتفعات الحبل الغربي.

بينما يكون الطقس في مناطق الخليج سماء قليلة السحب مع فرصة سقوط امطار خفيفة هذه الليلة الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 24 إلى 26 درجة.

ويشهد طقس مناطق الساحل الشرقي الجبل الاخضر سهل بنغازي اجواء مغيمة مع فرصة سقوط امطار خفيفة إلى متوسطة اواخر هذه الليلة وصباح يوم غدا قد تراققها سحب رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 23 الي 24 درجة ولاتتجاوز 19 درجة علي مرتفعات الجبل الاخضر.

وبحسب التقرير يكون مناطق الوسط والجنوب السماء صافية إلى قليلة السحب وتتركز السحب على مناطق الوسط الشرقي قد تعطي امطار خفيفة هذه الليلة وصباح يوم الغد الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 24 إلى 27 درجة.

بينما تكون حالة البحر علي طول الساحل سيكون هادي إلى خفيف الموج ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.50 إلى 1.00 متر ويبدا في الاضطراب تدريجيا من مساء يوم غدا على الساحل الغربي درجة حرارة سطح البحر 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم..