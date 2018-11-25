الأفريقية: زيادة الأسعار أمر حتمي

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي، إن الشركة بصدد مراجعة أسعار التذاكر لتتناسب مع شركات التشغيل في كل المحطات.

وأضاف الزبادي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، أن الأسعار الجديدة سيتم عرضها على جهات الاختصاص ومصلحة الطيران المدني ووزارة المواصلات، مؤكدا أن زيادة الأسعار أمر حتمي سيتم الإعلان عنه بعد يومين.

ولفت إلى أن رفع الاسعار جاء بناء على تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار، حيث طلبت شركات الطيران من المصرف المركزي ووزارات المواصلات والاقتصاد والمجلس الرئاسي عدم رفع الأسعار لكن دون جدوى.

وأوضح الزبادي أن شركات الطيران اضطرت للاستجابة للقرار 1300 والتعامل بالعملة الصعبة في الخدمات الخارجية من خدمات مناولة وهبوط وإقلاع وتموين وتأمين، حتى الطائرة المركونة تدفع الرسوم بالعملة الصعبة.

وذكر أنه من المتوقع أن يبدأ التعامل بالأسعار الجديدة يوم 1 ديسمبر، مشيرا إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة بعد الدراسة، مبينا أن الأسعار التي أعلنت مؤخرا كان فيها زيادة كبيرة دون دراسة متأنية.

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