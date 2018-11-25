المرأة الليبية.. حال يندى له الجبين

قالت رئيس جمعية نساء ضد العنف في الأردن خلود خريس، إن النساء في ليبيا تعرضن للاضطهاد على يد داعش الذي مارس بحقهن العنف النفسي والجسدي وجعل منهن سلعة تباع وتشترى.

وأضافت خريس، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، أن المرأة الليبية تتعرض لعدة مصاعب، منها الوضع الاقتصادي وغياب الأمن وفقدان المُعيل وبالتالي أصبحت هي المُعيل وتقف في الطوابير أمام المخابز والمصارف وهذا يعد أشد أنواع العنف.

وبينت خريس، أن هذه الأعمال التي تقوم بها النساء من تعرضهن للتحرش الجنسي بشتى أشكاله، ما يطرح أهمية تفعيل القوانين الحامية للمرأة، مؤكدة أن تمكين المرأة في ليبيا يُفعّل دورها ويعزز ثقتها بنفسها.

وأشارت إلى أن المرأة أصبحت تعي حقوقها الآن ما يجعلها تلجأ للجهات المختصة في حال تعرضت للعنف ولكن دائما هي الأضعف وتتعرض للعنف بشكل عام، مبينة أهمية تفعيل القوانين التي تنص على حقوق المرأة في البلدان العربية.

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