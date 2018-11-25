رئاسة صحيفة العنوان ترد ببيان على إتهام داخلية الوفاق لها بـ ” الكذب والحسد “

ليبيا – أصدرت صحيفة العنوان الليبية الألكترونية ، مساء الأحد ، بيان رد ممهور بتوقيت رئيس تحريرها ” فاتح يونس الخشمي ” على ما ورد في نفي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حول ُمانشر عبر صفحتها يوم أمس السبت .

وفى البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه قالت صحيفة العنوان الليبية أنها تابعت وباهتمام بيان النفي الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بشأن مخاطبة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لرئيس المجلس الرئاسي يطلب فيه من رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إصدار تعليمات عاجلة، لرئيس جهاز المخابرات العامة، الأذن بالتسجيل والتصنت على أرقام هواتف بعض من أمراء الكتائب فى طرابلس.

وقال رئيس تحرير العنوان : ” إذ تؤكد رئاسة تحرير الصحيفة على أن حق الرد ونشر جميع وجهات النظر مكفول للجميع، إلا أنها تود التأكيد على كم الأخطاء الواردة في النفي المقدم من الوزارة ”

وأعربت الصحيفة عبر بيان رئيس تحريرها فاتح الخشمي عن إستغرابها من قيام وزارة الداخلية بالزج باسم الزميل الصحفي “محمود المصراتي ” في “بيان النفي” على أنه رئيس لتحرير صحيفة العنوان ، الأمر الذي نفته جملة وتفصيلاً .

وأضافت : ” نستهجن اتهام وزارة الداخلية لصحيفة العنوان الليبية بالقيام بشن حملة مغرضة ضدها أو التقليل من دورها، حيث نؤكد على أننا منبر يتسم بالاعتدال والموضوعية في نقل جميع أخباره دون تهويل أو إثارة ” .

كما أعربت عن إستغرابها من حكم وزارة الداخلية على اتخاذ صحيفة العنوان الليبية “الحسد” عنوانا لها في نشر القضايا والأحداث، وقالت : ” هذه تهمة باطلة ضدنا ، لسنا ندري إلى أي شيء استند ت عليه في تقييمها للعمل الصحفي، أم أن المسألة كيل اتهامات دون أي مستند أو أي مبرر ؟ ” .

وختمت الصحيفة بيانها بالتأكيد على أنه كان يتوجب على وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن تركز في خطاب النفي حول ما يخدم المصلحة العامة لا على تكهنات وتفسيرات استندت على معلومات خاطئة، حتى يمكن للجميع تقبلها ، وفقاً لنص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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