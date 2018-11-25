وصول 900 قنطار من الشعير المحسن استعدادا لموسم الحرث في توكرة

توكرة-العنوان

وصلت إلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية توكرة كمية من حبوب الشعير المحسن الخارجي (بذار) تقدر بـ “900 ” قنطار حيث أكد منسق القطاع، سالم نجم، أن الحمولة موجودة في المخازن التابعة للهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المؤقتة بمنطقة سلوق، وسيتم جلبها قريبا.

وقال نجم، إن الكمية المستلمة ستوزع على المزارعين وبأسعار مناسبة جداً بعكس الأسعار الموجودة في السوق.

وأوضح، أن سعر البيع للمزارع هو (170) دينار للقنطار الواحد، وأن حصة المزارعين على مستوى الحدود الإدارية لبلدية توكرة ستكون ما بين الـ (5) إلى الـ (10) قناطير لكل مزارع.

وأضاف نجم، أن استلام مبالغ الشراء من المزارعين سيكون مسبقاً، بدء من اليوم الأحد 25-11-2018 وسيستمر على مدار أسبوع.

وأشار نجم، إلى أن هذه الدفعة تعتبر من المخصصات التي توفرها الهيأة العامة للزراعة والثروة الحيوانية للمزارعين في البلديات أثناء موسم الحرث.

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