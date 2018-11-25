“بنغازي الطبي” يُسجل إنجازين غير مسبوقين

سجّل مركز بنغازي الطبي إنجازين جديدين، تمثلا في إجراء عملية قسطرة لقلب مريض عن طريق شريان الإبهام، واستئصال الرئة اليسرى لمريضة تعاني من مرض مزمن.

وقال المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطب، الأحد، إن فريقا طبيا ليبيا أجرى عملية قسطرة عن طريق شريان الإبهام، حيث استطاعت هذه الطريقة التقليل من المضاعفات التي تحدث للمريض بعد عملية القسطرة.

واعتمدت الطريقة على اليد للوصول إلى القلب بدلا من شريان الفخذ، بالإضافة إلى أن قسطرة الإبهام تمتاز بخروج المريض بعد العملية بساعات معدودة، وتسبب نزيفا أقل من قسطرة الفخذ.

وفي العملية الثانية، تم استئصال الرئة اليسرى لمريضة تبلغ من عمر 16 سنة كانت تعاني من التهاب مزمن منذ الطفولة.

وقال رئيس وحدة جراحة الصدر بمركز بنغازي الطبي الاستشاري الدكتور مصطفى البرجو، إن المريضة كانت تعاني أيضا من حساسية في الصدر ومن التهاب التوسع الشعبي المزمن ما أدى إلى تليف في الرئة اليسرى وتصغير حجمها وباتت مصدر إزعاج لها.

وأضاف، وفق ما نقل المكتب الإعلامي، إنه تم التأكد بعد التشخيص أن المريضة بحاجة لاستئصال الرئة اليسرى بالكامل وتستطيع أن تعيش برئة واحدة بشكل طبيعي.

وأضاف البرجو أن هذه العملية تعتبر من العمليات الكبرى وتحتاج إلى عناية مركزة ولطبيب تخدير متمكن، وبعد ذلك تتم متابعة حالتها وتكون تحت الملاحظة حتى خروجها من المركز الطبي.

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