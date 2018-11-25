البحرية تُنقذ 113 مهاجرا شمال طرابلس

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 113 مهاجرا غير قانوني، فجر السبت، كانوا على متن قارب مطاطي شمال طرابلس في منطقة بحر السلام بالقرب من منصة حقل صبراتة.

وقال الناطق باسم القوات البحرية، العميد بحار أيوب قاسم، إن عملية الإنقاذ كانت مشتركة بين حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية “الزورق تليل”، والقاطرة “تايجر” التابعة لمنصة حقل صبراتة.

وبين قاسم أن من بين المُهاجرين 92 رجلا و17 امرأة، و4 أطفال، و3 ليبيين (رجل وامرأتين)، وأن أغلبهم من الجنسية السودانية مع عدد من نيجيريا.

وأشار إلى أن الزورق (تليل) والقاطرة (تايجر) التقيان في عرض البحر، حيث تم استلام المهاجرين من القاطرة، والوصول بهم حوالي الساعة 09:00 إلى ميناء مصفاة الزاوية عند نقطة حرس السواحل، وتم إنزالهم هناك.

وأكد قاسم أنه وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية للمهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر.

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