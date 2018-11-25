معتوق: زيادة أسعار خدمات الطيران قيد الدراسة

أكد المفوض بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق، أن زيادة أسعار خدمات الطيران والنقل الجوي المقدمة من الشركات الوطنية، قيد الدراسة، نافيا ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عن زيادة الأسعار.

وقال معتوق في تصريح أدلى به إلى قناة «ليبيا الأحرار» اليوم الأربعاء، إن «زيادة أسعار خدمات الطيران تضبطها قوانين ولوائح ولا تكون جزافا»، مؤكدا أن ما تردد خلال الأيام الماضية عنها «غير صحيح».

وأوضح معتوق أن ما تردد في هذا الشأن خلال الأيام الماضية «كان بناء على اجتهادات والردود حتى هي كانت بناء على اجتهادات» مبينا أن «المسألة ستتم وفق سياق منظم».

ونوه معتوق إلى أن وزارة المواصلات كلفت شركات الطيران وأعطتها تعليمات «بدراسة التكاليف بشكل دقيق بحيث أن كل ما تنفقه بالعملة الصعبة في خارج الوطن يقابله تغطية بالدينار الليبي» موضحا أن «قيمة التغطية ستتغير وفق القرار الجديد ما كان ينفق عليه مثلا 2 مليون دينار الآن ممكن ينفق عليه ثلاثة مليون دينار».

وأشار معتوق إلى أن زيادة التكاليف تتطلب من شركات الطيران المشغلة للخدمة «تدبير التمويل اللازم» من مصادر التمويل والتي هي بالنسبة لشركات الطيران «التذاكر بالدرجة الأولى وبالتالي ستفرض رسوما إضافية على التذاكر» المباعة.

ونبه المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق إلى أن «القول بأن النسبة ستكون 180% أو 200% أو 150% أو 300% كما يشاع هذا كلام مازال غير دقيق وليس وقته»، مؤكدا أن «المسألة متروكة للدراسة».

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبيية عبدالعاطي المشيخي لقناة «ليبيا الأحرار» إن الشركة تدرس «تحديد أسعار جديدة بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والمواصلات»، مؤكدا أن «الزيادة ستكون مبنية على المصروفات التي تستوجب تغطيتها بالعملة الصعبة فقط، ولا تشمل مصروفات التشغيل المحلية».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط