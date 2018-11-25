مستشفى الجلاء بنغازي: انسحاب أطباء جراء الخروقات الأمنية

أفاد مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بأن الأطباء المناوبين توقفوا عن العمل احتجاجا على الاعتداءات المتكررة والخروقات الأمنية التي طالت الأطقم الطبية في المستشفى مؤخرا.

وأوضح مستشفى الجلاء أنه لليوم التالي على التوالي يتم الأعتداء على أحد الأطباء المناوبين بالعناية المركزة بالضرب والشتم والتهديد بالسلاح.

وذكرت المستشفى في وقت سابق أن أحد الخارجين عن القانون قام بسحب سلاحه عل أحد الأطباء بقسم الملاحظة ما أصاب الطاقم الطبي المناوب بالهلع وسط تكرر هذه الحوادث دون وجود حل جذري أو رادع لهذه الخروقات الأمنية بحسب المستشفى.

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