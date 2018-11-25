مصالحة تطوي الخلاف بين المنفه والعواقير

في إطار تسوية الخلافات ولم الشمل، وقَّع أعيان ومشايخ وحكماء قبيلتي المنفه والعواقير على اتفاق صلح بعد توتر حدث على خلفية مقتل العقيد فتحي عمر الدغارية نجم العقوري بمدينة طبرق عام 2010.

ووقع على الاتفاق مشائخ وأعيان وحكماء القبيلتين بمنطقة سيدي خليفة شرق مدينة بنغازي بحضور عدد من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل المنطقة الشرقية، حيث دعى الحاضرون للاتفاق كل خطوات المصالحة التي من شأنها دعم الاستقرار ورأب الصدع بين جميع الفرقاء، ودرء الفتنة بين كل القبائل الليبية.

ودعا الاتفاق كافة المناطق والمدن الغربية والجنوبية إلى نسيان الخلافات والمشاكل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحهم حتى يتمكن الوطن من النهوض مجددا.

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