دايلي ميل : تفاصيل إتفاق داخلية الوفاق مع بريطانيا مقابل تسليم العبيدي من الردع إلى لندن

ليبيا – أكدت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية ، الأحد ،موافقة السلطات البريطانية على تدريب قوات الأمن الليبية ( دون تسميتها ) بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان ليبيا أنها ستسلم شقيق مهاجم مانشستر المعتقل فى سجن قوة الردع الخاصة فى العاصمة طرابلس منذ مايو 2017 الليبي البريطاني هاشم العبيدي.

وفى تقرير ترجمته صحيفة المرصد ، كشفت الصحيفة عن ” أن مسؤولو الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة سيتوجهون إلى ليبيا التي تهيمن عليها الميليشيات المسلحة بموجب اتفاق وقعه السفير البريطاني فرانك بيكر الأسبوع الماضي ووزارة الداخلية الليبية بقيادة فتحي باشاآغا ” . وفقاً للصحيفة

وتأمل الشرطة البريطانية في اعادة الليبي البريطاني هاشم العبيدي (20 عاما) الى بريطانيا للمثول للمحاكمة بتهمة القتل والتآمر للتسبب في انفجار أدى لقتل وإصابة العشرات .

وتقول الصحيفة بأن السلطات تعتقد بأن تآمر مع شقيقه ، سلمان ، 22 عامًا ، للحصول على معدات للتفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 22 وأصاب 112 آخرين بمانشستر في مايو 2017.

وفي الليلة الماضية ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة “ذا ميل” إنه من غير المحتمل أن يكون هناك صلة بين عرض التدريب وتسليم هذا الشخص المطلوب . لكن المصادر الليبية قالت للصحيفة إن خطط تسليم عابدي وصلت إلى طريق مسدود لمدة 18 شهرا حتى تم التوقيع على هذا الإتفاق بين باشاآغا وبيكر .

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في الأسبوع الماضي إستمعت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني كيف اعترف جهاز المخابرات الداخلية ” إم آي فايف ” بأنه تحرك ببطء شديد لتحديد مدى خطورة سلمان العبيدي ومراقبته في الأيام التي سبقت التفجير الدامي.

وسلمان وهاشم هما شقيقات مولودان في مانشستر وقد أمضيا بعض الوقت في ليبيا قبل الانفجار ليعود سلمان لوحده إلى مسقط رأسه وينفذ الهجوم فيما تم اعتقال هاشم في منزل والديه في طرابلس بعد يوم واحد.

وختمت الصحيفة نقلاً عن متحدث باسم قوة الردع الخاصة التي وصفتها بأنها ” جماعة ميليشيا ” تحتجز هاشم العبيدي بأن النائب العام قال لهم إنه يجب عليهم تسليمه وأضاف : ” لم نعد ضد هذه الفكرة ولا نعرف متى سيغادر ليبيا ” .

يشار إلى أن داخلية الوفاق قد أعلنت يوم 15 نوفمبر الجاري التوقيع على مذكرة تفاهم أمني بين ليبيا وبريطانيا ممثلة فى الوزير فتحي باشاآغا والسفير البريطانيفرانك بيكر تنص على التعاون الأمني بين جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.

وأكدت الوزارة بأن المذكرة تضمنت التفاهم على تطوير آليات عمل جهاز المباحث الجنائية الليبية من خلال دورات تدريبية, ودعم القدرات الليبية لمكافحة الإجرام بإستعمال التقنيات والمنظومات الحديثة.



المصدر : دايلي ميل

الترجمة : المرصد – خاص

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