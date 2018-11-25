باشاغا: نطمح لتعاون أمني متكامل مع ألمانيا

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن وزارته تطمح للوصول إلى تعاون أمني متكامل مع ألمانيا يشمل التدريب وتقنية المعلومات ومكافحة الجريمة، والسلامة الوطنية.

وشدد باشاغا، خلال لقاء جمعه بالسفير الألماني لدى ليبيا، في طرابلس، على أهمية السيطرة على الحدود الجنوبية للتصدي الهجرة غير القانونية.

ووفق ما نشرت الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، فقد أكد السفير رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

وذكر السفير أن حكومة ألمانيا تسعى الى التعاون الأمني مع الجانب الليبي عبر بعثة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات لحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها ليبيا في الجوانب الأمنية.

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