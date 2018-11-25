ليبيا تتعهد بدفع 125 مليون دولار للمستشفيات الخاصة الشهر المقبل

كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري عن اتفاق أبرم بين الحكومتين الليبية والأردنية والذي ستدفع ليبيا بموجبه 125 مليون دولار الشهر القادم من أصل 250 كمستحقات للمستشفيات الخاصة، والتي بلغت قيمتها في وقت سابق 350 مليون دولار.

وبحسب الاتفاق، فسيجري تسديد كامل المبلغ المطلوب على ثلاث دفعات، ليتم بذلك إنهاء ملف مستحقات المستشفيات الخاصة بشكل نهائي, بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود أكثر من مرة ،هذا وكانت جمعية المستشفيات الخاصة تطالب الحكومة الليبية منذ سنوات بدفع فواتير علاج الليبيين المصابين خلال الحرب التي اندلعت بعد الإطاحة بمعمر القذافي.

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