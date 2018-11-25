شحات.. تشديد أمني على الرماية في المناسبات

أصدر مدير أمن شحات العميد دكتور محمد فرج سليمان، تعليماته لتشديد الرقابة على ظاهرة الرماية العشوائية في المناسبات.

ووجه العميد سليمان كافة الأقسام والمراكز باتخاذ كافة التدابير والصلاحيات لضبط كل من يقوم بالرماية العشوائية في المناسبات وحتى إن اضطرت للقيام بعمليات مداهمة .

وقال العميد سليمان في كتاب موجه لقادة الأجهزة الأمنية في شحات، إن إعطاء الأمر جاء بعد ورود عدة نداءات وشكاوى من بعض المواطنين طالبت بوضع حد لظاهرة الرماية العشوائية بالمناسبات.

ولفت إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للأوقاف لحث الشباب أثناء خطبة الجمعة على الابتعاد عن هذه الظاهرة السلبية.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم أن المديرية ستطالب قاعات الأفراح ومعامل التصوير أن تضع من ضمن شروطها عدم الرماية أثناء مراسم الاحتفال، بالإضافة إلى تعهد رسمي من صاحب المناسبة.

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