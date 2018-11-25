الهجرة غير النظامية.. المغرب العربي في مأزق؟

تناقش هذه الحلقة من “وجها لوجه” معضلة الهجرة غير النظامية في بدان المغرب العربي، وما تسببهُ من إشكالاتٍ للدول المغاربية التي أصبحت دول استقرار وعبور في ظلِ انتقاداتٍ أممية متنامية لبعض السياساتِ المتبعة. مع السيد عبد اللطيف صالحي الصحفي المختص بشؤون الهجرة والسيد نزار الجليدي ،الصحفي ومدير موقع صوت الضفتين

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