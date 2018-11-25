عدل الوفاق تدين هجوم تازربو الارهابي

أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق في بيانٍ لها الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مركز شرطة تازربو، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص، وخطف 11 من موظفي وعناصر الشرطة العاملين بالمركز.

وقالت الوزارة في بيانها الذي أصدرته اليوم أن هذا العمل الجبان الذي طال مركز الشرطة بما يمثله من رمزية للعدالة وسيادة القانون، لهو في الحقيقة موجه إلى أمن وسلامة ليبيا وكافة مؤسساتها، مستنكرةً هذا الهجوم ومؤكدة على انّه لا مستقبل للإرهاب في ليبيا، وأنّها عازمة على التصدي له وملاحقة جيوبه حيثما كانت.

وأهابت الوزارة بكافة المؤسسات الوطنية إلى التآزر في سبيل اجتثاث هذا الورم الإرهابي ودحض كل قوى الشر التي تسعى إلى تقويض أمن وسلامة البلاد، مطالبةً الجهات الأمنية بضرورة الاستعجال في جمع الاستدلالات والقبض على المشتبه بهم لإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم عما اقترفوه من شنيع جرم مستوجب العقاب الرادع.

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