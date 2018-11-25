الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية إلى توحيد الصف لمواجهة الإرهاب

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزاً للشرطة في بلدة تازربو، والذي راح ضحيته تسعة من أفراد الأمن وأسفر عن إصابة واختطاف ما لا يقل عن عشرين آخرين.

وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفين.

ووفقاً لما ورد على موقع جامعة الدول العربية الرسمي فقد صرّح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكّد على وقوف الجامعة العربية مع الدولة الليبية وتضامنها مع مؤسستها العسكرية وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط دعا في هذا السياق كافة الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم وتوحيد صفوفهم في المعركة ضد الإرهاب والتشكيلات الإجرامية المسلحة، والعمل سوياً من أجل حماية وتأمين الحدود الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا