أقامت بلدية سرت اجتماعا موسّعا ضم عددا من المسؤولين في البلدية لتدارس إمكانية معالجة مشاكل القطاع الصحي في مستشفى إبن سينا التعليمي والمرافق والمراكز والوحدات الصحية البالغ عددها 24 مرفقا صحيا وفي مقدمتهم مجمع عيادات سرت المركزي

ويسعى الاجتماع إلى تطوير العمل الصحي في سرت من أجل تقديم خدمات ملائمة للمواطنين وتغيير الوضع الحالي والمعاناة في المرافق الصحية والإيوائية ونقص المستلزمات التشغيلية والأدوية

الاجتماع كان برئاسة عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني وبحضور عضو البلدية المكلف بمتابعة ملف البنية التحتية غيت عبد الله اوحيدة ومدير إدارة الخدمات الصحية بسرت خليفة محمد عبد الفتاح

كما شهد حضور رئيس اللجنة الاستشارية بمستشفى إبن سينا ومدير عام مجمع عيادات سرت المركزي ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير فرع جهاز خدمات الإسعاف بسرت ومديرى إدارات الإعلام والشؤون المحلية في البلدية وعدد من المسؤولين

The post مسؤولو سرت يناقشون إصلاح القطاع الصحي appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية