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مسؤولو سرت يناقشون إصلاح القطاع الصحي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت بلدية سرت اجتماعا موسّعا ضم عددا من المسؤولين في البلدية لتدارس إمكانية معالجة مشاكل القطاع الصحي في مستشفى إبن سينا التعليمي والمرافق والمراكز والوحدات الصحية البالغ عددها 24 مرفقا صحيا وفي مقدمتهم مجمع عيادات سرت المركزي
ويسعى الاجتماع إلى تطوير العمل الصحي في سرت من أجل تقديم خدمات ملائمة للمواطنين وتغيير الوضع الحالي والمعاناة في المرافق الصحية والإيوائية ونقص المستلزمات التشغيلية والأدوية
الاجتماع كان برئاسة عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني وبحضور عضو البلدية المكلف بمتابعة ملف البنية التحتية غيت عبد الله اوحيدة ومدير إدارة الخدمات الصحية بسرت خليفة محمد عبد الفتاح
كما شهد حضور رئيس اللجنة الاستشارية بمستشفى إبن سينا ومدير عام مجمع عيادات سرت المركزي ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير فرع جهاز خدمات الإسعاف بسرت ومديرى إدارات الإعلام والشؤون المحلية في البلدية وعدد من المسؤولين

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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