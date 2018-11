زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي صقر بوجواري مصحة إبن سينا في مدينة بنغازي للاطمئنان على حالة الجرحى والمصابين جراء هجوم تازربو الإرهابي

وطمأن بوجواري الجرحى والمصابين بأن الحكومة المؤقتة تتابع أوضاعهم الصحية عن قرب وعلى مدار الساعة وهب على كامل الاستعداد لمتابعة علاجهم سواء فى داخل أو خارجها

