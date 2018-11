وضحت مديرية أمن صبراتة هيكلية تأمين وتنظيم توزيع الوقود بالمحطات العاملة بناءً على ما أقرّه اجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية في المدينة

وقالت المديرية عبر صفحتها الخاصة في “فيسبوك” إن كل جهاز مكلف بمحطات معينة، حيث تقع مسؤولية تأمين محطة الوقود الغربية على قسم البحث الجنائي، بينما يتولى قسم النجدة مهمة 3 محطات وهي (الجبار – وعبدالرحمن – والربيع)

