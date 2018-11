مؤتمر كشافة ومرشدات مرزق السنوي 

بحضور أكثر من 100 قائد احتضنهم مدرج كلية الإقتصاد والمحاسبة بمرزق، نظمت مفوضية مرزق للكشافة المرشدات مؤتمرها السنوي الذي يقام كل نهاية عام كشفي

المفوضية هدفت في ملتقاها الذي اتخذت له شعار ” نتحاور من أجل البناء” إلى دراسة التقرير السنوي للعام 2018 وخطة العام المقبل، إضافة إلى بحث المشاكل التي أعاقت بعض الأنشطة الكشفية وكيفية التخلص منها في السنة الجديدة، كما تم وضع الخطة السنوية التي تتناسب مع طريقة أداء القادة الكشفيين

