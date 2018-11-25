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مؤتمر كشافة ومرشدات مرزق السنوي 

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحضور أكثر من 100 قائد احتضنهم مدرج كلية الإقتصاد والمحاسبة بمرزق، نظمت مفوضية مرزق للكشافة المرشدات مؤتمرها السنوي الذي يقام كل نهاية عام كشفي
المفوضية هدفت في ملتقاها الذي اتخذت له شعار ” نتحاور من أجل البناء” إلى دراسة التقرير السنوي للعام 2018 وخطة العام المقبل، إضافة إلى بحث المشاكل التي أعاقت بعض الأنشطة الكشفية وكيفية التخلص منها في السنة الجديدة، كما تم وضع الخطة السنوية التي تتناسب مع طريقة أداء القادة الكشفيين

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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