في عملية مشتركة.. انقاذ 113 مهاجر غير شرعي شمال طرابلس بينهم ليبيين

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، مساء اليوم الأحد، عن انقاذ 113 مهاجر غير شرعي بينهم ليبيين من الغرق في عرض البحر على بعد حوالي 47 ميل شمال طرابلس بمنطقة بحر السلام قرب منصة حقل صبراتة البحري.

وأوضح أيوب في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن عملية الانقاذ جرت على تمام الساعة 2:15 فجر يوم أمس السبت، وكانت مشتركة بين الزورق «تليل» التابع لحرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية، والقاطرة «تايجر» التابعة لمنصة حقل صبراتة.

وقال أيوب إن المهاجرين الذين جرى انقاذهم كانوا على متن قارب مطاطي بينهم 92 رجلا و17 إمرأة وأربعة أطفال أغلبهم من السودان ونيجريا وثلاث ليبيين بينهم «رجل واحد وامرأتين».

وأضاف أن الزورق «تليل» التقى مع القاطرة «تايجر» في عرض البحر لاستلام المهاجرين من القاطرة والعودة بهم على تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم بنقطة حرس السواحل.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم تقديم المساعد الإنسانية والطبية للمهاجرين وتسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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