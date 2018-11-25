وفاة مواطن سوداني صدمته سيارة على الطريق السريع في سرت

أعلنت مديرية أمن سرت، عن وفاة مواطن سوداني الجنسية بعد أن صدمته سيارة مسرعة على الطريق السريع بالمدينة مساء اليوم الأحد.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن سرت مساعد ضابط عياد الصادق لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع على الطريق السريع بالقرب من كوبري منطقة الغربيات (7 كلم جنوب غرب المدينة) مما أدى إلى وفاة المواطن السوداني آدم حسن أدل (24 عاما) نتيجة السرعة وعدم الإنتباه.

وطالب الصادق، من المواطنين والمقيمين من يتعرف منهم على المواطن السوداني التوجه إلى مستشفى بن سينا التعليمي في مدينة سرت أو إبلاغ أحد أقاربه لاستكمال الإجراءات القانونية واستلام الجثمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط